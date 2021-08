Diz Watson kommer til Brønshøj

Diz Watson ved klaveret. Foto: presse

Det er en af de store kanoner, der kommer til Kulturhuset Pilegården, søndag den 8. august, kl. 20: Den engelske pianist Diz Watson – en sand troldmand på sit instrument og en fornem fortolker af den særlige New Orleans-pianostil, som er et mix af Barrel House, Rhythm and Blues, Rock’n Roll, Boogie Woogie og Funk

Af Kaare Vissing

Diz blev født i Port Elisabeth i Sydafrika i 1948, men tolv år senere flyttede han med sin familie til Yorkshire i England. Siden fandt han sammen med den legendariske pianist Champion Jack Dupree (1910 – 1992) i et frugtbart partnerskab – inspireret af sangere & pianister som Fats Domino, Huey ”Piano” Smith og Dr. John.

Nummeret ”Bluecoat Man” (1981) blev et gennembrud for Diz Watson, både som sanger og pianist, og det førte til et givtigt samarbejde med genrens ubestridte mester, den nævnte Dr. John, udmøntet i live-albummet ”Such a Night” (1983).

Diz Watson har spillet i såvel festivaltelte som på små og store scener verden over – og i perioder har han boet i Danmark. For Pilegårdens mange trofaste ”pilgrimme” og andet godtfolk, som ofte har nydt ”Danmarks bedste rockpianist”, Morten Wittrock, kan det især blive interessant med erindringen om hans ekvilibrisme in mente at sammenligne denne med englænderens eminente eskapader hen over klaviaturet på søndag.

Koncerten slutter med det bedst mulige punktum, sat af Krølle Eriks Bluesband, som blev dannet i 1982 og efter nogle års pause gendannet i november 2020 i forbindelse med Krølle Eriks 50-årsjubilæumskoncert.

Bag arrangementet står Music House Brønshøj og Krølle Erik, som har optrådt i Pilegården et utal af gange, men hvis stemme og gedigne guitarspil vi er en del, der aldrig bliver trætte af.