Den danske spillemyndighed sætter nye, skrappe regler for gambling i Danmark: Alle bonusser skal være tilgængelige i 60 dage

Det er Spillemyndigheden der regulerer området, og ude i verden har Danmark og herunder den danske spillemyndighed ry for at have nogle af de mest skrappe regler inden for branchen overhovedet.

Et af de seneste tiltag fra Spillemyndighedens side er, at alle kommercielle bonusser skal være tilgængelige for spillere og kunder i minimum 60 dage. Denne nye regel har vakt opmærksomhed i branchen, og den har tvunget mange spiludbydere til at ændre deres retningslinjer og praksisser. Læs med her i artiklen og bliv klogere på Spillemyndighedens nye tiltag om tilgængeligheden af bonusser.

Bonusser skal være tilgængelige i 60 dage

Den danske spillemyndighed skal har besluttet, at alle operatører på markedet for online gambling herunder Casumo casino og andre danske online kasioner skal gøre deres bonusser tilgængelige for kunder og spillere i minimum 60 dage.

Hos mange online spiludbydere, tilbyder man tidsbegrænsede og kommercielle bonusser til kunder og spillere med henblik på at tiltrække nye spillere eller opfordre til flere spil. Fremover skal tidshorisonten på disse bonusser dog forlænges, således at kunden har bedre tid til at gøre brug af den bonus, vedkommende har fået.

Hvor bonusser hos nogle udbydere af spil tidligere kunne udløbe inden for en meget kort tidsramme, har Spillemyndigheden nu taget dette element ud af branchen i Danmark, og initiativet er iværksat for at beskytte kunden. Spillemyndigheden er nemlig primært til for at sikre, at online spil og gambling i Danmark bliver så sikkert som overhovedet muligt ligesom, online gambling i højere grad skal foregår på kundernes præmisser.

Fordelen ved at gøre tidshorisonten på bonusser længere er, at man giver kunden ro til at tænke sig om, ligesom man forhindrer, at kunden kaster sig ud i spil af ren og skær tidspres inden, vedkommende har fået tænkt sig om eller gjort sig tanker om, hvorvidt denne bonus egentligt er attraktiv.

Bonusser i online gambling er en fin ting, men de skal ifølge Spillemyndigheden ikke bidrage til, at kunder og spillere lokkes til at deltage i spil, fordi de føler sig tidspressede eller er mange for at gå glip af et godt tilbud. Derfor indfører man nu denne nye regel, så spillene i højere grad kan foregå på spillernes præmisser, og så hele tidsfaktoren tages ud af bonusserne.

Spillemyndigheden spiller en central rolle i Danmark

Det er essentielt, at der skal overholdes de love og regler, som er sat i værk af regeringen angående spil – det gælder både de fysiske og de som finder sted online. Her er Spillemyndigheden blevet etableret, for at kunne sikre, at man trygt kan spille hvorend man ønsker, uden at skulle bekymre sig.

Før 2012 lår Spillemyndigheden under Skatteministeriet og fokuserede primært på de fysiske spillemaskiner, som man kender dem fra de fysiske kasinoer, eller har set i blandt andet kiosker rundt om i landet. I dag spiller Spillemyndigheden en central rolle, da de nu har udvidet deres sikkerhedsnet til også at inkludere de spillesteder, som eksisterer online.



