Cykelfællesskab for Brønshøjs seniorer

Der er plads til flere

Af Gitte Ganderup

Et lokalt netværk af seniorer begiver sig ud på fælles cykelture hver torsdag. Nye interesserede er velkomne til infomøde og en kort cykeltur tirsdag d. 24. august og torsdag d. 26. august kl. 10-12

Er du over 65 år, har du en cykel og har du lyst til sociale cykelture i fællesskab med andre? Så er DGI og Københavns Kommunes Cykelfællesskaber for seniorer noget for dig.

Det er gratis at cykle med og alle er velkommen. Det er en god måde at knytte nye venskaber og få fælles oplevelser på. Og så ved vi, at det øger både den fysiske og mentale sundhed at cykle sammen. Cykelfællesskabet cykler hver tirsdag og torsdag kl. 10, og alle ture er med afgang fra Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej 17. Efter turene samles deltagerne om kaffen inde i Kulturhuset Pilegården.

Har du spørgsmål, så kontakt Mette Baastrup i DGI på tlf. 30 57 21 58 eller på mail mette.baastrup@dgi.dk