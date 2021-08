Boligsalget faldt 20 % i juli

Boligmarkedet er på vej imod en ’normalisering’, og salget faldt med 20 % i juli

Af Erik Fisker

RealMæglernes BoligBarometer / juli (baseret på mere end 100 butikkers landsdækkende salgstal og boligstatistikker fra Boligsiden.dk) viser, at det tilsyneladende er blevet hverdag på boligmarkedet igen. – I takt med, at køberinteressen er svagt aftagende, betyder det også, at priserne fremover vil bevæge sig imod en normalisering med bedre balance mellem købere og sælgere, hvor vi vil se en årlig gennemsnitlig prisudvikling på 4 %, fortæller Preben Merrild Angelo, adm. direktør hos RealMæglerne.

– Det skyldes, at køberne igen har flere ting at bruge pengene på end under Corona. Mange flere end forventet købte bolig, da Coronapandemien ramte os, men nu er Danmark stort set kommet sikkert igennem, hvilket har fået antallet af købere til at falde. Samtidig har stigende m2-priser (lokalt) medvirket til, at mange sælgere ser en mulighed for at sælge godt. Men sælgerne skal passe på med ikke at have for urealistiske forventninger til priser og salgshastighed. Markedet bevæger sig mod balance, siger Preben Merrild Angelo.

– Sommerhusmarkedet har toppet for nu. Mange af dem, der bare ville eje et sommerhus, og ser det i et langsigtet perspektiv for familien, har nu investeret i drømmen. Dermed vil aktiviteterne falde en smule. Vi forudser ikke de store prisfald, for sommerhuset er stadig et eftertragtet gode, men salgstiderne vil stige, og aktiviteterne vil formentlig jævne ud til 2019-niveau, tilføjer Preben Merrild Angelo og fortsætter:

– Sommerhusmarkedet har dog et es i ærmet, og det es kommer i spil, når tyskere, svenskere, nordmænd og hollændere igen kan holde ferie i Danmark uden alle mulige kendte og ukendte restriktioner. Turister, der lejer sommerhuse, lejer ofte på tidspunkter, hvor danskerne ikke er i markedet, og derfor vil en Corona-normalisering være godt nyt for sommerhusmarkedet og udlejning.