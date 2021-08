Børnerock-koncerter til alle

Buster Filmfestival mener at alle, og i særdeleshed børnene, trænger til noget sjovt og kreativt fælleskab. Derfor er der koncerter på bydelens skoler i morgen onsdag og en stor koncert for alle på Brønshøj Torv

Af Gitte Ganderup

Onsdag den 18. august fyrer Buster Filmfestival op for børnerocken rundt omkring på skolerne i Brønshøj-Husum.

Det kommer til at ske på ladet af en ombygget varevogn, der præsenterer mobile koncerter på seks forskellige skoler i området.

Dagen sluttes af med en længere koncert på Brønshøj Torv fra kl. 16 til 17, hvor alle er velkomne, skriver Buster Filmfestival til Brønshøj-Husum Avis i en mail.

Arrangementet er lavet af Buster Filmfestival i samarbejde med Brønshøj Skole.

Bandet består af de dygtige børn fra talentholdet på Brønshøj Skole, der ledes af musiklærer Kevin Lynggaard Dyrholm. Under Kevins kreative og pædagogiske ledelse, som Brønshøj-Husum Avis tidligere har skrevet om, er det lykkedes at skabe et miljø, der fostrer flere og flere store talenter, heriblandt Liva Guldberg og Tinke & The Winkies som begge er kendt fra DRs MGP. Til denne koncert vil bandet spille både børnenes egne sange og covers af kendte danske og engelske numre.

Koncert

16:00-17:00: Brønshøj Torv

Projektet er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Københavns Kommune.

BUSTER Filmfestival finder sted fra 27.09-10.10, hvor de københavnske skolebørn får mulighed for at se kvalitetsfilm fra hele verden og udforske deres kreativitet i en lang række spændende events.