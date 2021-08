Bellahøjhusene bevaringsværdige eller!!

De bevaringsværdige Bellahøjhuse er ved at falde fra hinanden. Murværket slår revner og der er mere vand på og i væggene, end der er i vandhanen. Skimmelsvamp gror livligt i skabe, på vægge og sikker også under gulvet. Heldigvis er luften i lejligheden altid frisk, da vinduer døre og alle fuger er utætte

Af Dennis Mark Jeppesen, Ved Bellahøj Syd 15

De bevaringsværdige Bellahøjhuse er ved at falde fra hinanden. Murværket slår revner og der er mere vand på og i væggene, end der er i vandhanen. Skimmelsvamp gror livligt i skabe, på vægge og sikker også under gulvet. Heldigvis er luften i lejligheden altid frisk, da vinduer døre og alle fuger er utætte.

Skal der virkelig smides så mange penge efter en renovering, der skulle have været udført for 15-20 år siden for at det ville have givet mening? Bevares Bellahøjhusene var da fantastiske da de byggede husene for 60 år siden, men tidens tand og manglende vedligeholdelse har nu gjort dem til en bunke ”dinosaurer”.

Vi har igennem 10 år haft de samme problemer med ”fugt” og skimmelsvamp og lever nu på 5 uge i vores 1 værelses – selvom vi betaler for en 3 værelses. KAB har i nok snart 10 år undladt at vedligeholde bygningerne vi bor i, da de afventer helhedsplanen! Skal alt virkelig bevares for en hver pris – og hos hvem ender regningen egentlig?