Bellahøj Kirke fejrer livet

18-årige Markkus, der til dagligt studerer på Niels Brock og dyrker boksning i sin fritid, ønsker at blive voksenkonfirmeret ved livets fest i Bellahøj Kirke. Foto: Åse Thuehøj

Livets fest inviterer indenfor til drop-in dåb, - voksenkonfirmationer og - vielser

Af Erik Fisker

Lørdag den 28. august, kl.10-15 inviterer Bellahøj Kirke venner af kirken til at kigge forbi, så man sammen kan fejre livets fest.

– Da vi for et halvt år siden planlagde dagen, krydsede vi fingre for, at samfundet var åbent igen sidste i august, fortæller menighedsrådsformand Lis Lynge.

– Og heldigvis kom det til at holde, siger hun.

– Kirkens ansatte, præster og menighedsråd er alle klar til at byde velkommen, til de forskellige handlinger. Kordegne hjælper med papirarbejdet, hvis man kommer til en kirkelig handling. Til vielse skal man medbringe en prøvelsesattest (kaldet ægteskabserklæring, som man søger om på borger.dk). Præster har samtaler med dem der skal have en kirkelig handling, og endelig er musikken og kirketjenere klar, så man får en personlig oplevelse for den/de enkelte. Menighedsrådet og frivillige er klar til at byde på forskellige drikkevarer og serveringer i løbet af dagen. Kaffe og bobler er der til alle fra kl. 10–15, siger Lis Lynge og udtrykker håbet om at rigtig mange vil finde vej til festen.