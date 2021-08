Ambitioner ved skolestart

Efter uger med OL, hvor der er kæmpet om at være verdens bedste inden for sit område er der nu skolestart. Vi konservative har en vision om, at den københavnske folkeskole skal være landets bedste, og at den årgang, der begynder i skole i disse dage, skal blive den dygtigste årgang nogensinde.

Af Jakob Næsager, gruppeformand og politisk leder, Kons.