Aftenrum om åndelig praksis

Else Marie Kjerkegaard. Foto: privat

Hvad vil det sige at være på en åndelig udviklingsvej – buddhistisk eller kristen?

Af Erik Fisker

Det vil Else Marie Kjerkegaard give erfaringsbaserede bud på i aftenrum torsdag den 2. september, kl. 19 i Bellahøj Kirke.

Else Marie Kjerkegaard har levet uden tro i mange år. En livskrise førte hende ind i den buddhistiske praksis med en vietnamesiske munk som lærer.

Inspireret af munken bevægede hun sig videre ind i kristendommen. Hun har i mange år virket som retrætearrangør og retræteleder med Sankt Birgitta Kloster i Maribo som retrætested. Hun er kendt for at have fornyet den kristne retrætetradition med inspiration fra buddhismen.

I sin undervisning kombinerer Else Marie Kjerkegaard tro og åndelig praksis med psykologisk viden. Hun lægger mere vægt på åndelig fordybelse i den kristne stilhedstradition end på dogmatik. Man behøver derfor hverken at være buddhist eller kristen for at være med.

Else Marie Kjerkegaard, som i dag er 82 år, er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har siden suppleret sin uddannelse med tre års gestaltterapeutisk uddannelse. Efter en årrække med ledende stillinger inden for statsadministration og socialforskning sagde hun op og arbejdede siden som selvstændig konsulent, retræteleder, forfatter og foredragsholder.

Foredraget er gratis at deltage i.