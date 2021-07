Tips til en bedre søvn

SPONSORERET INDHOLD: Manglen på søvn er ekstremt frustrerende. De lange og urolige nætter samt bekymringen over manglende søvn er uudholdelige. Derudover er det også usundt at være i søvnunderskud. Der er flere årsager til en dårlig søvn, det handler om at finde roden til problemet.

Undgå skærme inden sengetid

De fleste af os har til vane, at enten kigge i vores telefon, tablet eller tv, inden vi lægger os til at sove. Flere eksperter har faktisk udtalt, at dette påvirker vores søvn negativt, da det blå lys fra skærmene holder hjernen vågen og derfor vil vi have svært ved at falde i søvn. Det foreslås, at man undgår det blå lys mindst i en time inden man går i seng. Læs i stedet en bog.

En bedre seng

Faktisk kan vi ligge dårligt, uden vi lægger mærke til det. Oplever du tit uroligheder i din krop og har behov for at vende og dreje dig konstant, er det ikke kun på grund af uroligheder i kroppen, eller varme. Det kan faktisk være fordi, du ligger dårligt i din seng, men ikke selv kan mærke det. En boxseng er nemt og sikkert valg, når man vælger en ny seng. Det er netop bare en madras med ben på.

Derudover er sådan en seng også nem at samle og rengøre. Boxsenge har også et utal af komfortable boxmadrasser, så den passer til ens behov. Det kan være du er mere til en blød madras end en fast madras.

Undgå arbejde inden sengetid

Ligesom at du skal undgå det blå lys inden sengetid, rådes det også til, at du undgår at arbejde. Inden du skal sove skal hjernen slappe af, dog sker det modsatte hvis du sætter hjernen på arbejde, inden du skal sove. Arbejde inden sengetid kan også forårsage tankemylder, som også er en typisk årsag til søvnløshed. Tankemylder består nødvendigvis ikke af negative tanker, men et overarbejde af hjernen, som derfor ikke kan falde til ro.

Et varmt bad

En metode til at gøre både hjernen og kroppen klar til er at få begge til at slappe så meget af som muligt. Et varmt bad kan være meget behjælpelig til at få både krop og sind til at falde til ro. Vejrtrækningsøvelser og meditation er også to metoder som kan få styr på tankemylder og gøre sindet klar til søvn.

Det handler om at slappe så meget af som muligt. Har du derfor andre tricks til at slappe af, kan det være en ny aftenrutine. Dog skal du huske at undgå skærme og koffein.