Tingbjergbørn forskønner byggehegn med kunst

Byggehegnet på Store Torv får nyt liv

Af Erik Fisker

I Tingbjerg er nedrivningen af gamle butikslokaler og det gamle bibliotek i fuld gang. Byggepladsen langs Ruten har som andre steder i byen fået et byggehegn, men planen er, at hegnet ikke bare skal forblive et kedeligt byggehegn

Tingbjerg-Husum Partnerskab har inviteret lokale unge og bydelens børn med til at udsmykke hegnet, for at give forbipasserende smil på læben og børnene lov til at sætte deres personlige præg på byggehegnet.

Hegnet blev i starten af juni malet grønt af unge lokale drenge, som havde fået tjansen som et lommepengejob. En indsats som socialforvaltningen og den boligsociale helhedsplan står for, hvor unge prøve kræfter med små arbejdsopgaver for at blive klar til almindelige fritidsjobs.

e samme unge mennesker har også bygget plantekasser og et siddemøbel til byggehegnet.

5. A fra Tingbjerg Skole fik lov at prøve kræfter med spraymaling og udsmykke hegnet med hver deres regnbue.

Eleverne fik kyndig vejledning og kunstnerisk støtte af gadekunstner Søs Uldall-Ekman, som stod bag workshoppen, der har givet Tingbjerg et 14 meter langt kunstværk.

Udsmykningen er finansieret af Tingbjerg-Husum Tryghedspartnerskab og sker i samarbejde med Tingbjerg Byudvikling og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus.