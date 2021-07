Startskuddet er gået

Det bliver ikke med spader at det nye plejehjem i Tingbjerg skal bygges selvom opfordringen om at gå fire meter ned lød, da der blev taget første spadestik

Af Gitte Ganderup

Eilersmindes Plejehjem. Det er navnet på det kommende plejehjem i Tingbjerg, som skal bygges hvor arkaden med blandt andet Tingbjerg pensionist center lå og som mange kender for deres testcenter og senest også vaccinationscenter.

Navnet er valgt efter arkitekt Steen Eiler Rasmussen som tegnede Tingbjerg som en bydel med højt til himlen og plads mellem blokkene til det fælles liv og det bemærkede både sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling samt Pernille Høholt-Larsen som er formand for afdelingsbestyrelsen

– De ældre skal også have et liv her i Tingbjerg lige som er det er en målsætning i hele København, sagde borgmesteren blandt andet. Derudover glædede hun sig over hvor hurtigt der er gjort klar til byggeriet og at der efter planen er rejsegilde til næste år samt snoreklipning om et par år.

I forbindelse med navngivningen af det nye plejehjem har der været udskrevet en konkurrence. flere af disse navne havde også den oprindelige arkitekt i spil.

– Vi er glade for navnet Eilersminde som repræsenterer Tingbjerg oprindelige ånd. Her er højt til himlen og fællesskab. Beboerne på plejehjemmet kommer også til at kunne nyde fællesskabet i gårdrummet, sagde Pernille Høholt-Larsen blandt andet i sin tale, hvor hun også nævnte det eksisterende plejehjem Tingbjerghjemmet.

– Det er beboerne meget glade for at bo på og ingen er bange for at bo i Tingbjerg.

Byggeriet

Det er KAB og Københavns kommune som er bygherre på byggeriet af Eilersmindes Plejehjem, Erik Arkitekter har tegnet det så det passer ind i Tingbjerg og samtidigt er med til at udvikle bydelen. Det er JFP som udvikler efter den såkaldte delegerede bygherremodel.

Plejehjemmet skal indeholde 120 plejeboliger, et produktionskøkken og en række servicefaciliteter, bl.a. cafe, tandplejer, fodterapi og frisør. Projektet opføres i 4½ etager, hvor den øverste etage er tilbagetrukket fra facaden og etableres som en penthouse etage. Plejehjemmet udføres med murværk og begrønnede facader, og alle boliger får franske altaner, og der etableres centrale altaner til bo-områderne.

I stueetagen etableres i en del af bygningen en ny dagligvarebutik på ca. 1.000 m² samt en café for alle i en kommende nabo-bygning. Der udføres endvidere overdækket parkeringsområde og varegård, hvor der etableres en taghave for plejehjemmets beboere på taget.

Man vil med byggeriet og siden driften af plejehjemmet også skabe arbejdspladser i bydelen.

Tingbjergs historie

Tingbjerg er en stor almen boligbebyggelse, tegnet af arkitekt og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen i samarbejde med landskabsarkitekt C. Th. Sørensen

I dag huser området omkring 6.000 beboere, fordelt på cirka 2.200 lejligheder. Bydelen blev udtænkt som en mønsterby med egen kirke, egen skole eget butiksstrøg og egne institutioner. Bebyggelsen er opført som en parkbebyggelse, med boligblokke i 3 etager, små rækkehuse i én etage samt et enkelt højhus i 12 etager. Husene er bygget op omkring 22 grønne haverum, så alle har udsigt til grønne områder fra deres vinduer og balkoner.

Områdets arkitektur kendetegnes ved de gennemarbejdede møder mellem boligstokkene, og den sammenhængende materialitet i de gule murstenshuse med og de karakteristiske hvide skodder. Området er et skoleeksemplet på Steen Eiler Rasmussens Fingerplan i praksis, og er klassificeret som bebyggelse med høj bevaringsværdi.

Kilde: Arkitekturbilleder.dk ved det kongelige Akademi – bibliotek