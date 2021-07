Sommersang i Sognehuset

Så er der igen mulighed for at synge sammen. Denne gang med den nye udgave af Højskolesangbogen

Af Gitte Ganderup

Det er en meget stor glæde at der igen kan inviteres til at synge fællessang i Sognehuset, Brønshøj Kirkevej 4D.

Under nedlukningen af Danmark fandt mange stor glæde og fællesskab ved at synge sammen, hver for sig. Nu kommer endelig muligheden for at synge sammen – sammen.

I mellemtiden er den nye Højskolesangbog udkommet, og det er den der ligger på bordene når der fire tirsdag eftermiddage i løbet af juli og august måned igen synges i Sognehuset. Der vil der være én der foreslår sange og begrunder sangvalget, og efter en kaffepause er det så de fremmødtes tur til at foreslå sange. Kom og oplev hvad fællessangen gør for og ved os.

Første gang er tirsdag 6. juli kl. 14, hvor Sognepræst Peter Nejsum vil foreslå og fortælle om sit sangvalg. Udover denne tirsdag sæt da gerne kryds i kalenderen ved tirsdag 27. juli, 10. og 24. august

Der vil hver gang være kaffe, forfriskning og fællessang, Der er gratis adgang og alle er velkomne siger organist Bente Kiil Toftegaard. Hver gang vil én af kirkens organister sidde ved flygelet.