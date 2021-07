Sommerferie fyldt med madlavning

sommerferie På Brønshøj Skole tager børnene verdens rundt på køkkenfacon

Af Gitte Ganderup

”Og så skal der mayonnaise på toppen” læser en dreng højt fra opskriften på 4Hs madskoler som er i fuld sving i madkundskabslokalet på Brønshøj Skole.

– Uh, jeg elsker mayonnaise! siger han højt ud i lokalet, hvor resten af holdet er i gang med dagens opskrift som er rugbrødsmadder til madpakken.

Madkendskab

Madskolerne er i gang over hele landet og formålet er at arbejde for bedre madkultur, skriver 4H selv på deres hjemmeside.

8 til 12-årige børn lærer ikke blot at lave nogle forskellige retter men arbejder også med hvad sund mad, kost og motion er, på en sjov, lærerig og aktiverende måde.

På væggen hænger plancher som børnene har lavet, hvor de gennemgår kostanbefalingerne med hjemmelavede collager.

Temaet for Madskolerne er ”Verden rundt”. Projektet sætter fokus på madkultur og gode smagsoplevelser.

– Vi tager børnene med på en kulinarisk rejse, der hverken kræver coronapas eller lange flyture. Via maden besøger vi en lang række lande og lærer om deres madkultur. På turen rundt i verden, er det børnene selv, der står for at kreere de lækre retter – under kyndig vejldning fra vores dygtige, frivillige instruktører, siger Line Munk Damsgaard, som er ernæringschef i Landbrug & Fødevarer og landsdækkende koordinator for Madskoler.

Således er der både nudler, grød, ingefær-te og mango lassie fra indien på madplanen.

– Ingefær-teen var lidt stærk men det smagte godt, siger nogle af børnene.

Kage

Stemingen er hyggelig, og der er netop blevet spist friskbagte boller som to af børnene satte dej over til i går.

Nogle er i gang med at vaske bageplader op i mens andre hurtigt kommer i gang med at hakke spidskål.

Bertram Herskind Jørgensen, som skal starte i 6.V på Kirkebjerg Skole, tørrer bagepladerne af og fortæller, at han godt kan lide at lave mad

– Fordi det smager godt, siger han.

Yndlingsretten er kage men det er ikke vigtigt hvilken kage.

– Du bagte den der hindbær-kokos kage siger en ven.

– Ja én gang, svarer han.

Bertram har ingen yndlingskage men én ting er sikkert – det skal ikke være med lakrids, men ellers er han glad for alle kager.

– Når jeg er sammen med mine venner og vi ikke lige ved, hvad vi skal lave, så bager vi en kage, fortæller han.

Viden og håndværk

I baggrunden er en pige ved at finde ud af, hvordan hun skal holde ved en gulerod som kan rulle, men som skal skæres til stave og spises som gnavegrønt. En frivillige instruktør er lige ved hendes side og vejleder uden at overtage.

– Jeg ville nok gøre sådan her, siger instruktøren og viser hvordan.

– Nåårh ja, siger pigen.

I mens er der blevet kogt æg til æggemadder, men der har måske været for meget varme på.

– Hvad er det her, siger Bertram og tager noget hvidt op af gryden.

– Det er også æg, får han at vide.

– Det kan også spises, siger instruktøren men Bertram ser ikke overbevist ud.

Der er blevet slået hul på æggene under kogningen, og æggehviden er blevet kogt i vandet.

Glæder sig

Dikte Kolby, som efter ferien skal starte i 4.Z på Brønshøj Skole, laver mad sammen derhjemme sammen med sin mor eller far.

– Det er sjovt at lave mad og rigtig spændende. Men jeg er også rigtig kræsen, men på en anderledes måde. Jeg kan for eksempel ikke lide broccoli men jeg elsker kartofler. Både når de har være i ovnen – og kartoffelmos, siger hun med glæden lysende i stemmen.

Derudover nyder Dikte at lave pasta sammen med sin far som oprindeligt er fra Italien.

– Måske vil jeg også gerne prøve at hjælpe til i min onkels restaurant, men det ved jeg ikke endnu. Men i hvert fald glæder jeg mig til, at jeg skal have madkundskab, siger hun.