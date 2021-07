Software er med til at sikre organisationens præstation

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du er leder af eller en del af en større organisation, virksomhed eller lignende, må du vide, at der er meget, der skal gå op i en højere enhed for, at alle opgaver bliver løst, og at det hele fungerer, som det skal.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det kan være en udfordring at gøre uden nogle former for hjælpeværktøj, og noget, der nærmest er uundværligt, er softwaresystemer, der skal hjælpe til dette. Det kan eksempelvis være grc software, der kan hjælpe dig på vej. Men hvad betyder grc? Og hvad står grc for spørger du måske dig selv.

Definition på grc

De tre bogstaver i grc står henholdsvis for governance, risk og compliance, som er tre nøgleord i enhver organisation. Grc software bidrager derfor til at få det hele i en organisatorisk struktur til at gå op i en højere enhed, gøre vejen fra strategi til handling lettere, minimere risici og sikre overholdelse for gældende lovgivning. Alt dette er noget, der ikke kan undgås i virksomheder og organisationer nu om dage for at opretholde effektivitet.

En grc løsning er derfor en overordnet løsning til organisationer, der gerne vil arbejde effektivt, sørge for at risici bliver minimeret og lovgivning overholdes.

Hvad bidrager en grc-platform med?

Ovenstående er blot overordnet for, hvad en grc-platform kan bidrage med. Denne kan bidrage med mere, hvilket blandt andet er gældende for:

– Bedre overblik over hele strukturen

– Støtte til strategisk beslutningstagen og præstation

– Risikostyring

– Strukturering af krævede dokumenter

– Automatisering af kontroller

– Styrelse af hændelser

– Strukturering gennem dashboards

– Kortlægning af forskellige processer

– Workflow

– Og meget andet

Dermed er grc til dig, der har brug for struktur i organisationen for at holde styr på hele strukturen, risikostyringen og gældende lovgivning at tage højde for. Det gør det lettere at drive organisationen og at være medarbejder i den.