Skal Palæstinas Plads mon ligge i Brønshøj ?

Af Finn Rudaizky (DF, medlem af Københavns Borgerrepræsentation og Region Hovedstaden.

Mediernes reportager om navngivning af en Palæstina’s Plads i hovedstaden, giver indtryk af, at nu er det afgjort, at København ikke får en Palæstina’s Plads. Det modsatte er tilfældet.

Hvordan nu det, når de to afstemninger om en Palæstina’s Plads begge blev nedstemt ? Det er, efter min mening væsentligt, at se på de københavnske socialdemokraters zig-zak-kurs. Forud for sidste uges møde, blev det tilkendegivet, at S nu var klar til at stemme for en Palæstina’s Plads. Men, man fortrød, og stemte imod. Men, da socialdemokraterne ikke vil åbne en endnu større ladeport for Enhedslistens kommende succes ved kommunalvalget i København til november, spillede man på to heste. Det er værd at bemærke, at partiets gruppeformand Susan Hedlund, den 24/6, på Berlingske net udtalte:

“Hvis Vejnavnenævnet finder en egnet plads og synes, at det skal navngives Palæstina’s Plads, så er vi ikke som sådan imod det”.

Jeg er derfor overbevist om, at det ikke varer længe, før vi har en Palæstinas Plads. Socialdemokraterne har købt Enhedslisten og De fri Grønnes argumenter. De siger, at “fordi der er så mange palæstinensere i København” og fordi Israel “er en apartheid stat”, så mener de, at der skal navngives en Palæstinas Plads.