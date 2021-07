Sejr i første træningskamp

1-0 Foto: Thomas Løser

Mandag spillede vi træningskamp mod Hvidovre. Der blev kæmpet, vist god attitude og hevet en sejr hjem i overtiden på mål af Mathias Veltz

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub

I løbet af kampen fik vi set vores nye angriber Rasmus Suhr, tre prøvespillere og vores to U19-spillere Haris Mir og Ahmed Shamki i aktion.

Det var en kamp, hvor der ville være forskel, da vi er i DS, mens Hvidovre er i 1. division. Det var da også Hvidovre, som satte sig på kampen fra start af. Det skal siges, at Hvidovre ikke har haft muligheden for at træne ordentligt de sidste 10 dage, da de har været ramt af Corona.

Efter blot to minutter fik Martin Spelmann mulighed for at komme frem til en chance, men hårdt presset fik han ikke afsluttet ordentligt.

Vi havde også vores mulighed indenfor kampens første 10 minutter. Elias With smed et indlæg mod bagerste stolpe, hvor Veltz kom flyvende og forsøgte sig med en helflugter. Desværre ramte han ryggen på Marc Nielsen.

Hvidovre fortsatte med at skabe chancer, men hverken Lindberg, Aabech, Østberg og alle de andre Hvidovre-spillere kunne få bolden forbi Kasper Vilfort.

Med fem minutter tilbage af 1. halvleg, lavede Hvidovre en stor forsvarsfejl, da Veltz blev spillet fri. Målmand Marco Brylov kom dog godt ud af sit mål og fik reddet.

På trods af en Hvidovre-dominering, så var stillingen stadig 0-0.

I 2. halvleg foregik spillet stort set kun på vores banehalvdel. Men vi forsvarede os bravt og alle holdt deres aftaler. Hvidovre forsøgte sig gang på gang at få kuglen i kassen. Men enten manglede præcisionen eller også stod Vilfort og sagde, at der var ”Sommerlukket”.

Med hhv. syv og to minutter tilbage af den ordinære spiller blev Haris Mir og Ahmed Shamki skiftet ind. De to kommer fra vores ungdomsafdeling, og vi er meget stolte over at kunne rykke dem op i førsteholdstruppen. Og især Haris Mir havde en afgørende rolle i kampen, men mere om det senere.

Bedst som det lignede 0-0, da vi nærmede os to minutters overtid, så kom scoringen sgu.

Jeffrey Ofori fik brugt et Hvidovre-opspil. Bolden endte hos Veltz, der sendte den videre til Haris Mir. Haris var iskold, selvom han var omgivet af tre Hvidovre-spillere. Han holdt flot på bolden, inden han sendte den videre til Veltz, der kom løbende bagfra.

Og inde i feltet svigtede Veltz ikke, da han fik sendt bolden over keeperen og op i det bagerste hjørne af målet. Flot omstillingsmål og iskold afslutning.

Det sluttede derfor med en 1-0 sejr efter en kamp, hvor Hvidovre dominerede, men hvor vi blev ved med at stå i mod.

Det var fantastisk at se den attitude, der var på banen, og den energi, der blev lagt i duellerne. Samtidig var det heller ikke til at se, at spillerne kun har trænet i syv dage, da de ikke faldt igennem fysisk. Her skal der lyde ros til trænerteamet.

Og selvom sejre i træningskampe ikke giver point, så betyder det alligevel noget for selvforståelse, at man kan slå et 1. divisionshold. Men som cheftræner Thomas Westh Hansen sagde efter kampen: ”Jeg havde også rost spillerne selvom vi havde tabt 3-1”.

Tak til Hvidovre for en god kamp og held og lykke til dem med den nye sæson, som starter den kommende weekend for deres vedkommende.

Vi må vente lidt endnu på de betydende kampe, men på lørdag den 24. juli kl. 12 møder vi FC Roskilde i en træningskamp på Tingbjerg Ground.

Opstilling – Brønshøj:

Kasper Vilfort – Ahmed Alswafi (66. Prøvespiller), Jeffrey Ofori, Nicolai Clausen, Elias Asidah With (57. Prøvespiller) – Adil Guendouri (75. Prøvespiller), Mahdi Fatahi, Oskar Tranberg, Anas Guendouri (88. Ahmed Shamki) – Rasmus Suhr (83. Haris Mir), Mathias Veltz

Indskiftere:

Prøvespiller, prøvespiller, prøvespiller, Haris Mir og Ahmed Shamki

Mål:

1-0: Mathias Veltz (90.)

Advarsler – Brønshøj:

Mathias Veltz (62.)

Tilskuere:

Ca. 150

Dommer:

Peter Ilsted Holm-Larsen