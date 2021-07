Sammen øger vi trivslen blandt unge københavnere

Unge københavnere trives dårligere end deres jævnaldrende i resten af landet.

Af Ali Hansen (EL), Allan Mylius Thomsen (EL), Cheanne Nielsen (DF), Heidi Wang (V), Niko Grünfeld (Frie grønne), Peter Dits Christensen (løsgænger), Simon Simonsen (S), Simon Strange (S) Tommy Petersen (R), Trine Madsen (S) og Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester (SF).

Faktisk er mere end hver 10. af byens unge i stor risiko for at udvikle stress og depression. Og risikoen stiger desværre. Samtidig føler halvdelen af de unge sig ensomme. Det viser seneste udgave af ”Ungeprofilen,” en landsdækkende undersøgelse af sundhedstilstanden blandt unge.

Københavns unge er i dag udsat for et voldsomt præstationspres, og vi kan se i data, at de unge løbende har fået det dårligere. Der er ingen tvivl om, at corona har vendt op og ned på hverdagen for mange og ikke gavnet situationen. Men der var også unge, der mistrivedes før corona.

I Københavns Kommune har vi et rigtig godt samarbejde med byens ungdomsuddannelser, og sammen arbejder vi for at sætte ind de rigtige steder og hjælpe dem, der har det dårligt. Man lærer mest, hvis man trives og har det godt. Og det kræver sunde og velfungerende unge, hvis flest muligt skal gennemføre en ungdomsuddannelse og have et godt liv.

Kommunen stiller bl.a. gratis psykologhjælp til rådighed. Og fra politisk hold har vi afsat en pulje til at få flere unge engageret i idrætsforeninger. Der aftales konkrete handleplaner med de enkelte ungdomsuddannelserne, så der bliver lavet trivselspolitikker med fokus på, hvad der er behov for lokalt. Samtidig er der tæt dialog om behovet for ekstraordinære trivselsindsatser efter halvandet år med corona. Samarbejdet mellem kommune og ungdomsuddannelser er netop blevet forlænget med fire år mere.