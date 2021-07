Overborgmester vil etablere op til 6.600 nye ladepladser

Power supply for electric car charging. Electric car charging station. Close up of the power supply plugged into an electric car being charged.

Loven skal ændres så kommunen må sætte opladere op

Af Erik Fisker

Der skal reserveres flere offentlige parkeringspladser til elbiler frem mod 2025, og det skal sætte mere fart på den grønne omstilling af biltrafikken i København, siger overborgmester Lars Weiss, der vil skrue endnu mere op for den udvikling. I dag findes der 817 offentligt tilgængelige ladepladser i byen.

– Vi skal dreje på alle tænkelige håndtag, som kan gøre det attraktivt at skrotte den gamle dieselbil til fordel for en grøn elbil. Noget af det, der står i vejen, når københavnerne overvejer at købe en elbil, er de manglende muligheder for at oplade og parkere, siger Lars Weiss.

Overborgmesterens forslag kræver en lovændring, der giver kommunerne mulighed for selv at betale for opstilling af ladestandere til offentlig brug.