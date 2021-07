Om letbane/metro

Til min store forbløffelse ser jeg, at adskillige politikere siger NEJ TAK til en letbane gennem Brønshøj og ad Frederikssundvej(!) Endda socialdemokraten Laura Rosenvinge ...

Af Henrik Mortensen, Bispeengen 11, 2000 F

Dog afslører Jakob Næsager (C) en uhyggelig uvidenhed omkring problemstillingen … Han hævder, at en letbane vil støje. Støje? I forhold til hvad? Synes han fx, at letbanen i Aarhus støjer? Gør de i Bochum, Sydney, Melbourne Birmingham etc.?? Nej vel.

Endvidere har han den præmis, at en metro vil blive bygget under Frederikssundvej. Af samme grund som at der ikke blev bygget metro under Amagerbrogade, vil der naturligvis heller aldrig blive bygget en metro under Frederikssundsvej …

PS: Første gang der blev foreslået bygget en metro under Frederikssundvej, kom forslaget fra DKP …