NREP meget aktive i Tingbjerg

Tidl. overborgmester i København, nu byudviklingsdirektør i NREP, Jens Kramer Mikkelsen, foran en model af byggeplanerne i Tingbjerg. Foto: Kaj Bonne

NREP tager yderligere ansvar for udviklingen af Tingbjerg til en ny attraktiv og børnevenlig bydel af København, når den danske ejendomsudvikler fra omkring årsskiftet 2022-23 overtager de butiks- og boligejendomme, som ejendomsudvikleren Innovater ejer og opfører på Store Torv i Tingbjerg

Af Erik Fisker

Der er tale om 17.200 kvm. bestående af 178 lejligheder, hvoraf de 25 efter planen er en del af et seniorbofællesskab, foruden fem butikker og et 1.000 kvm. stort COOP 365-supermarked.

– Sammen med de almene boligselskaber og kommunen er vi stærkt optaget af at udvikle Tingbjerg til en blandet bydel centreret omkring gode forhold for børn og deres familier i åbne og grønne omgivelser, der appellerer til fællesskaber. Præcist som området i sin tid var tænkt af arkitekten Steen Eiler Rasmussen. Denne bebyggelse passer på alle måder, ikke mindst i forhold til bæredygtighed og design til de visioner, der er for området, siger byudviklingsdirektør i NREP, Jens Kramer Mikkelsen.

Konstruktivt samarbejde

Mahad Farad, udviklingschef hos ejendomsudvikleren Innovater, er glad for at være en del af udviklingen af Tingbjerg, der skal ske i respekt for det eksisterende miljø.

– I nu 7 år har vi sammen med Tingbjerg Byudvikling, der drives af de almene selskaber fsb og SAB, arbejdet med realiseringen af byudviklingsstrategien lagt af Boligselskaberne og Københavns Kommune i et af de mest konstruktive samarbejder, vi nogensinde har haft. Vi er stolte af at være valgt som samarbejdspartner af de almene selskaber i Tingbjerg og ser frem til at aflevere de nye bebyggelser omkring Store Torv, hvor vi omdanner det eksisterende butikstorv til nye boliger, nye butikker, nye boformer og et nyt alment plejehjem. I den forbindelse glæder det os også, at vi i NREP har fundet en køber, hvis vision for området og de nye bebyggelser er forenelige med vores egne, udtaler Mahad Farad.

Bæredygtighed og biodiversitet

Midt i april tog NREP første spadestik til de 400 private og også DGNB Guld-certificerede rækkehuse, der over de kommende år bliver opført i Tingbjerg ved siden af private lejelejligheder og butikker som en del af en grundlæggende renovering af hele Tingbjerg.

Foruden nye ejendomme bliver Tingbjerg Skole renoveret for 120 mio. kr., og der etableres ny daginstitution for de mindste samt en række nye, hyggelige gårdrum med fælleshaver og legepladser.

Herudover bliver områdets ensartede beplantning fornyet med større variation og øget biodiversitet. Alt sammen som en forløsning af Tingbjergs store potentiale med kvalitetsbyggerier tæt på naturen langs Utterslev Mose og Vestvolden.