Nej tak til letbane på Frederikssundsvej

Det bliver Brønshøj, som kommer til at tabe i regeringens nye trafikplan for hele Danmark. Som en stor tidsel i en ellers fin buket af gode løsninger, er der nemlig nu planlagt en letbane til Brønshøj.

Af Helle Bonnesen, medlem af borgerrepræsentationen (C)

Det bliver Brønshøj, som kommer til at tabe i regeringens nye trafikplan for hele Danmark. Som en stor tidsel i en ellers fin buket af gode løsninger, er der nemlig nu planlagt en letbane til Brønshøj.

Det ærgrer konservative sig over, og vi vil kæmpe imod en letbane. En letbane på Frederikssundsvej vil være en øjebæ, der fylder i gadebilledet, den vil skære bydelen over i to, og det vil gå ud over handelslivet på Frederikssundsvej.

Derimod vil en metro under jorden give luft i byrummet og passer godt sammen med trafikstrukturen i resten af byen.

Gudskelov skal letbanen også stemmes igennem i borgerrepræsentationen for at blive en realitet, og det bliver et stort rungende nej tak fra konservative.