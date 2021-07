Her kan der blive mulighed for etablering af en atletikbane i Tingbjerg Idrætspark. Foto: ef

Mulighed for atletikbane i Tingbjerg

Der kan etableres en løbebane rundt om 11-mandsbanen i Tingbjerg Idrætspark men ikke uden ændringer

Af Erik Fisker

På baggrund af et spørgsmål fra borgerrepræsentant Jens Kjær Christensen om muligheden for etablering af en løbebane i Tingbjerg Idrætspark, har Kultur- og Fritidsforvaltningen i København svaret, at der umiddelbart godt kan skabes plads til en atletikbane, der i givet fald kan anlægges rundt om en 11-mands fodboldbane i områdets sydvestlige hjørne.

Dette vil dog kræve, at banen vendes 90 grader, samt at der nedlægges en 7-mands bane og inddrages dele af et grusareal, der i dag anvendes til parkering.11-mands banen er en kunstgræsbane fra 2007, hvor (kunst)græsset alligevel står overfor en snarlig udskiftning.

I Budget 2021 for Københavns Kommune blev der afsat midler til at indgå en samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn om styrkelse af børne- og ungeidrætten, og forvaltningen skønner, at en atletikbane vil passe fint ind i aftalens overordnede mål.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil nu udarbejde et budgetnotat på anlæg af en atletikbane. Notatet skal indeholde de praktiske og økonomiske forhold og danne grundlag for den politiske behandling på Rådhuset.

I øvrigt arbejder DGI med planerne om en såkaldt Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark med deltagelse af blandt andet repræsentanter for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.