Minimér risikoen for indbrud i boligen

Thief trying to force a window to rob a house

Statistikken går den rigtige vej

Af Erik Fisker

Når man ser på hele Københavns politikreds – og på landsplan for den sags skyld – går indbrudsstatistikken generelt den rigtige vej.

Sidste sommer var antallet af indbrud på landsplan rekordlavt – selvfølgelig især som følge af corona-pandemien. Faldet ses dog ikke alene sidste år, men antallet af anmeldte indbrud er faldet siden 2011, hvilket vidner om blandt andet politiets fokus på området og borgernes årvågenhed, herunder også deres tilslutning til fx Nabohjælp.

– Indbrud har i flere år været et fokusområde, som vi har prioriteret højt, og det vil det også være fremadrettet, siger leder af indbrudssektionen i Københavns Politi, Jens Cappelén. – Vores erfaring viser, at ferier ofte er højsæson for indbrudstyve, fordi mange danskere tager væk fra hjemmet. Derfor er det nu et godt tidspunkt til at få sikret sin bolig, tilføjer Jens Cappelén.

Politiet har i fællesskab med Bo Trygt lavet følgende råd mod indbrud:

• Vær en god nabohjælper

Godt naboskab og et opmærksomt blik for, hvad der foregår i nabolaget, gør kvarteret mindre attraktivt for indbrudstyve. Hils på dem, du møder, og fortæl dine naboer, hvis du aner uråd.

• Tænd lys ude og trim hækken

Lys øger chancen for, at tyven bliver set af naboerne, og forstyrres i sit arbejde. Hvis man bor i en villa eller stuelejlighed er det derfor en god idé at undgå høje hække, træer og mørke gemmesteder omkring hjemmet.

• Gør døre og vinduer svære at bryde op

Sørg for, at der er gode, solide låse på dørene og at dine vinduer er sikret godt, så de er svære at bryde op.

• Ring 1-1-4, hvis du har mistanke om et indbrud

Hvis man ser personer med en mistænkelig adfærd i nabolaget, eller har haft indbrud, så ring til politiet på 1-1-4. Oplysningerne kan være afgørende for politiets efterforskning.

Hvis indbrudstyven stadig er i hjemmet, skal man ringe 1-1-2.

Man kan læse endnu mere om, hvordan man forebygger indbrud på Botrygt.dk. Bag indsatsen står TrygFonden og Foreningen Realdania sammen med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.