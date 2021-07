Michael får jazzen til at svinge

Det klareste øjeblik for Michael Fahnø på Brønshøj Sommer Jazz er Cecilie Nordby som lukkede festvalen sidste år. - Hun kan altså synge!, siger han. I år glæder han sig mest til WonderBrazz fordi han med egne ord er vild med horn.

Michael Fahnø er en af de frivillige på festivalen Brønshøj Sommer Jazz. Han bygger både scene, tjekker billetter og alt muligt andet

Af Gitte Ganderup

Brønshøj Sommer Jazz er en lokal festival for Brønshøj. At festivalen trækker flotte navne og dermed gæster fra andre bydele er et plus, men den lokale forankring er vigtig for festivalleder Mai Seidelin som nu for andet år i træk får hjælp af tømrer Michael Fahnø.

– Det er fedt at gøre noget for kulturen og for det lokale siger Michael Fahnø som hjælper med at få sat scene op, flytter borde og stole og bærer gear til og fra scenen samt skifter en fustage og hygger med musikken.

– Det første år jeg boede her, cyklede jeg jo direkte forbi og ind til jazzen i byen. Da besluttede jeg mig for at næste gang skulle jeg være med her, siger Michael som dog også skal nå at høre jazz andre steder i byen under Copenhagen Jazz Festival.

Så det er en stor glæde for jazz, ja faktisk al musik i Michael Fahnøs liv, som får ham til at hjælpe på Brønshøjs jazzfestival og tidligere på Copenhell.

– Det er da klart, at jeg selvfølgelig heller vil have penge for det, men hvis ikke man gør noget, så sker der ikke noget, siger han.

Frivilligt arbejde

Ifølge Frivilligrapporten som Center for socialt frivilligt arbejde udgiver, er flere frivillige event-frivillige. Den episodiske frivillighed – hvor man engagerer sig i en (tids)afgrænset aktivitet – bliver stadigt mere populær.

Selvom flest danskere stadig er kontinuerligt frivillige, ser vi efterhånden, at de to typer af frivilligt engagement nærmer sig hinanden.

Kontinuerlig frivillighed i 2017 er på 51% men det i 2019 er på 48%

Episodisk frivillig, som eksempelvis ved en festival, var i 2017 43% mens det i 2019 er steget til 46%, står der i rapporten som blev udgivet i 2019.

Der er også på Brønshøj Sommer Jazz en flok frivillige som hjælper til udover Micahel Fahnø. Den lokal forankring er vigtig for festivallederen som i forhold til samarbejdspartnerne på festivalen har et væld af lokale forretningsdrivende.

– Det er jo ikke folk, som jeg taler med til hverdag, men alligevel er det hyggeligt at hilse i Fakta eller Brugsen, siger Michael Fahnø om sammenholdet blandt de frivillige.

– Det fede er jo, at vi holder sammen. Vi hygger os og får et par øl. Det er alle slags mennesker i alle aldre og det er fedt.

Men derudover er det for Michael også vigtigt, at når han arbejder frivilligt kan han også få indflydelse. – Det er fedt at kunne byde ind med noget, og at jeg får noget ansvar af Mai (festivalleder, red. ). Det er det med at i stedet for bare at bruge, også at kunne yde for at nyde.

Fra torsdag omdannes Pilegården gård til festivalplads men hele ugen kan du få jazz i bydelen.

Dans?

Dansk Live, Dansk Erhverv og Dansk Industri har pr. 1. juli 2021 besluttet at øge det maksimale antal deltagere til udendørs arrangementer med stående publikum og publikum i bevægelse til 5.000 deltagere. Samtidig lempes arealkravet til 2 m2 per tilskuer for disse arrangementer, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed er den eneste coronarestriktion ved denne festival, at man kan fremvise gyldigt coronapas.

Kom med

Se koncerterne og køb billetter på brønshøjsommerjazz.dk.

Der kan også købes billetter i indgangen til festivalen som er udendørs i gården ved Pilegården på Brønshøjvej 17.