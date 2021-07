Metro-mudderkast fra Rudaizky

I sidste uge beskyldte DF-politikeren Finn Rudaizky mig og Socialdemokratiet for at tale med to tunger om metro til Brønshøj-Husum

Af Laura Rosenvinge, borgerrepræsentant (S)

I sidste uge beskyldte DF-politikeren Finn Rudaizky mig og Socialdemokratiet for at tale med to tunger om metro til Brønshøj-Husum. Beskyldningerne er også tidligere kommet fra konservative Jakob Næsager, og jeg går gerne i rette med dem endnu engang, selvom det grænser til metro-mudderkast.

Socialdemokratiet har stemt for, at alle københavnske bydele skal dækkes af metro. Det er bundlinjen i denne sag. Men det er rigtigt, at vi stemte imod forslaget om en “hospitalsmetro” – fordi vi ikke vil til at undersøge alle (u)mulige linjeføringer. Allerede nu er der lavet små, indledende undersøgelse af linjeføringer, der kan få metro til Brønshøj-Husum. Derfor kan nye undersøgelser af en helt ny linjeføring risikere at forhale processen.

Men jeg kæmper for metro til vores bydel. Ingen tvivl om det. Jeg frygter dog, at både Næsager og Rudaizky i deres iver efter at få metro, ender med at lade bydelen i stikken her og nu. Metro tager jo lang tid at anlægge, og vi ser allerede udfordringer med den kollektive trafik i vores bydel. Derfor arbejder jeg for metro på den lidt længere bane og en opgradering af busserne på den korte bane.

Jeg har stadig til gode at høre, hvordan de to borgerlige politikere vil løse vores trafikale udfordringer her og nu. De har jo stirret sig blinde på en metro, som vil være mange år undervejs uanset hvad.