Lidt mere gang i Husumforbindelsen

Husumforbindelsen snor sig på den sydlige del af Kobbelvænget – og en ny cykelsti på vejens vestside, men en ny cykelsti på østside afventer færdiggørelsen af det store igangværende byggeprojekt. Foto: Kaj Bonne

Ny linjeføring ved Energicenter Voldparken og en bro over Fæstningskanalen

Af Erik Fisker

Den kombinerede gang- og cykelforbindelse, den 2 km lange Husumforbindelse, der skal binde Husum sammen med Tingbjerg i en nord-syd gående linjeføring er nu kommet et skridt videre. Forbindelsen skal efter planen gå fra Ruten i Tingbjerg via Husum Skole og Husumparken til viadukten ved Korsager Allé, og allerede i 2015 afsatte politikerne på Københavns Rådhus 25 mio. kr. til at etablere forbindelsen.

Anlægget af forbindelsen er i fuld gang, og dele er allerede taget i brug.

Der har dog været problemer med linjeføringen nord for EnergiCenter Voldparken, hvor det ikke er lykkedes at indgå aftale med det almennyttige boligselskab AAB, der har ejendom, hvor forbindelsen ellers skulle have passeret et garageanlæg på dele af boligselskabets matrikel.

Ny linjeføring

– På et møde i slutningen af juni har repræsentanter fra EnergiCenter Voldparken, Brønshøj-Husum Lokaludvalg og de kommunale forvaltninger drøftet situationen, og der er blevet enighed om at undersøge muligheden for at ændre projektet, så Husumforbindelsen føres på EnergiCentrets matrikel langs hegnet til AAB – og op til Vestvolden og Fæstningskanalen, fortæller Freddy Ingvorsen, fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Fra sidst på efteråret forventes det, at der startes på anlægget af en bro til Husumforbindelsen over Fæstningskanalen, hvilket efter planen skal ske på det sted, hvor der tidligere har været en bro.

– Målet er at forbindelsen skal helt op til Ruten i Tingbjerg, men denne linjeføring er ikke helt på plads endnu, da det også her skulle have gået gennem områder, der ejes af almene boligselskaber – men der vil i hvert fald ske tilslutning til allerede eksisterende cykelstier på Tingbjerg-siden, tilføjer Freddy Ingvorsen.