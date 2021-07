Lær at SE med Christina

Her starter sommerens udfordring fra os til dig. Leg gerne med og læs her hvordan du finder inspiration

Af Gitte Ganderup

– Jeg fisker da også nogen gange mobilen frem, når jeg står og venter på bussen. Men hvis du husker at løfte blikket, er der masser af underholdning lige for næsen af dig, siger grafisk designer Christina Bruun Olsson. Det som hun får øje på, kan være en sjov gangart, en smuk skygge eller en vandpyt med en overraskende form. Det ses på hendes instagram-profi @sedigfor.dk som hun jævnligt deler inspiration og udfordringer på i kølvandet af hendes bog ”Se dig for – 100 hverdagsmotiver” og podcast-serien ”Se dig for – gåturen”. .

At lære at iagttage sine omgivelser er en disciplin som kan trænes. Hun siger, at alle kan lære at bliver en god iagttager, men det kræver, at man har fokus på det.

– Ligesom at der er forskel på at høre nogen snakke og så lytte efter, hvad de siger, så er er der forskel på blot at se og at iagttage. Nogen ser et et sjippetov, andre ser et S. Nogen ser et hul i muren, andre ser et hjerte, siger hun. – Hvis man ser efter alt, er det svært at holde fokus. Det er derfor en god idé at stille sig en specifik opgave og dermed træne sit blik.

– Jeg laver for eksempel tælleøvelser. Får jeg øje på seks hajtænder, så skal jeg finde noget, der er fem af, fire af, tre, to og en af. Det kan også være en farve, der ansporer mig til at finde andet i samme farve.

Ofte fotograferer Christina sine motivfund, men selve fotoet er egentlig ikke det vigtigste.

– Det er først og fremmest en sejr at finde dem.

Omvendt, fortæller hun, gør det kvadratiske udsnit, som Instagram typisk gør brug af, en visuel forskel for motiverne. – At virkeligheden bliver beskåret som et udsnit, hæver det op på et andet niveau, indrømmer hun.

Derudover giver mediet Christina et fællesskab for alle de smukke, finurlige og sjove små hverdags-skatte, som hun kalder sine fund.

– Det er herligt, at det er muligt at inspirere hinanden gensidigt med hashtags som #sedigfor, siger hun.

Leg med

Over de næste uger viser vi, hvad Christina finder på ture til vores forskellige bydele, som avisen har sendt hende ud på. Hver uge bringer vi et lille udsnit fra hver bydel her i avisen.

Tør du udfordre dig selv? Find nogle af de kategorier, som Christina præsenterer her i avisen; Det er eksempelvis tilfældigt opståede hjerter, ansigter, bogstaver og tal, spændende spejlinger, mønstre, farver, og mange flere. Brug øjnene og fotografer gerne dine fund med mobilen. Er du på Instagram, kan du dele på både #sedigfor og vores eget hashtag: #sedigforbha.

Det er ikke en konkurrence men en sjov, inspirerende oplevelse, som kan give dine hverdagsomgivelser et nyt liv.