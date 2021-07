Kryptovalutaer bliver stadig mere populære som investeringsobjekter – Lær om dem her

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du har fulgt med i nyhederne, har du sikkert også hørt om kryptovalutaer og deres hastigt stigende priser. I en tid hvor bankernes renter som oftest gå i minus, og hvor aktiemarkedet virker uforudsigeligt, er folk derfor på jagt efter andet at sætte deres penge i.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvorfor kryptovaluta?

For de rige har det ofte været guld, kunst og huse, men for den mere almindelige dansker, kan kryptovaluta måske vise sig at være det rette valg. Prisen på kryptovalutaer er endnu enormt volatil, det vil altså sige at den svinger meget. Ikke desto mindre har prisen på mange af dem oplevet en stor generel stigning, og meget ser ud til, at den kun vil fortsætte.

Inden du bare kaster dine penge i et ukendt projekt, kan det dog være en god ide at få en forståelse for teknologien bag. Ganske kort forklaret er en kryptovaluta en digital, decentral valuta. Det vil sige, at det er et digitalt objekt, du kan handle med online, og som har alle de samme egenskaber som normale penge.

Hovedpointen med kryptovalutaer er dog det decentrale aspekt, der betyder, at du ikke skal igennem et centralt organ såsom en bank for at sende nogen penge. Der kan dog være mange variationer over samme tema, så du bør investere bredt og afhængigt af hvem du mener har de bedste ideer. Nedenfor kommer der et lille udsnit af nogle af de mest populære kryptovalutaer, du kan vælge at investere i.

Bitcoin og Ripple

Først og fremmest er der selvfølgelig Bitcoin. Bitcoin er den første kryptovaluta med den højeste pris. Teknologisk er den dog også den mest simple, da mange andre har arbejdet videre på Bitcoins grundprincip.

En af de kryptovalutaer, der har arbejdet videre på Bitcoins grundprincipper og derved har lavet noget helt nyt er virksomheden Ripple, der handles under navnet XRP. XRP har netop til formål at facilitere de hurtige og nemme pengeoverførsler nævnt ovenfor. Det vil altså sige, at du bør investere i XRP, hvis du tror på, at Ripple kan revolutionere bankvæsenet og gøre vores overførsler nemmere, hurtigere og bedre.

Hvis du altså genre vil købe XRP, Bitcoin eller en anden kryptovaluta, er der mange måder at gøre det på. Der findes for eksempel digitale markeder for kryptovalutaer alene, men ellers kan du i mange tilfælde også købe dem det samme sted, som du køber dine aktier. Vær dog opmærksom på, at du i de sidstnævnte tilfælde ikke nødvendigvis ejer kryptovalutaen men bare er udsat for dens risiko.