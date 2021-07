Jens fra Brønshøj cykler for en verden uden sclerose

Jens Barslev (tv) sammen med en af sine cykelkammerater. Foto: presse

Jens Barslev fra Brønshøj har valgt at tage kampen op mod de franske bjergtoppe på sin cykel, men også mod en verden uden sclerose

Af Erik Fisker

Det er nemlig sammen med resten af rytterne på Scleroseforeningens cykelevent, Cykelnerven, at han samler ind til forskning i sclerose på sin tur op ad Tour-bjergene. Cykelnerverytterne kører i år fra 15. til 18. september, og når rytterne kører over målstregen den 18. september, kan de fejre fire hårde og oplevelsesrige etaper med 362 kilometer bjergkørsel i Pyrenæerne og ikke mindre end cirka 10,989 højdemeter. Det bliver etaperne 16, 17 og 18 fra årets Tour de France, som Jens Barslev og de resterende Cykelnerveryttere skal køre i Pyrenæerne,

På Cykelnerven deler alle 250 deltagere en fælles passion for bjergcykling af den krævende slags. Men de har også en fælles mission. De cykler nemlig også for at samle penge ind til forskning i sygdommen sclerose – en sygdom, der gennemsnitligt rammer to danskere hver dag. Faktisk har Danmark en af verdens højeste forekomster af sclerose, og på bare 20 år er antallet af danskere med sclerose fordoblet.

I dag lever over 17.200 danskere med den uhelbredelige sygdom, og i kampen mod en verden uden sclerose og et bedre liv med sygdommen, indsamler cykelrytterne hvert år et stort millionbeløb ind til den forskning, der skal være med til at sætte en kæp i sclerose-hjulet.

God medicin og træning

Hver enkel rytter er altafgørende for at samle penge ind til den livsvigtige forskning, og det er da også en af grundene til, at Jens Barslev fra Brønshøj ifører sig en Cykelnerven-trøje og trofast sætter sig op på den tohjulede. Men også fordi, han er en af de ryttere, der cykler med på trods af, at han selv er ramt af sygdommen:

– Jeg fik selv konstateret sclerose i 2015, og i de efterfølgende år havde jeg store udfordringer med at dyrke sport. Jeg havde balanceproblemer og manglede kraft i mine ben, men kombineret med god medicin har jeg de seneste år trænet kroppen op til atter at fungere på næsten 100 procent, fortæller Jens Barslev og fortsætter:

– Personligt synes jeg, det er magisk, at så mange mennesker ønsker at bidrage til en verden uden sclerose. Udover at jeg får mulighed for at pleje min cykelhobby, kan jeg med Cykelnerven vise andre, at en sclerosediagnose ikke nødvendigvis er en billet direkte mod afgrunden, fortæller Jens Barslev.

Tour-eksperten bakker op

De københavnske ildsjæle og resten af Cykelnerven får selskab af en stribe kendte og garvede TV- samt sportsfolk, når de rammer Pyrenæerne til september. Her tæller blandt andet Claus Elming og Peter Tanev, legender fra fodboldlandsholdet, som Martin Jørgensen og Thomas Helveg, to af medlemmerne af den originale OL-Guldfireren, Eskild Ebbesen og Niels Laulund, samt Tour de France-ekspert, Dennis Ritter:

– Hvert eneste år slår det mig, hvor livsbekræftende og hjertevarmende det er at dele cykeloplevelser med andre mennesker. Den begejstring og glæde, Cykelnerven-deltagerne kommer med, er utrolig smitsom. Og det at bestige bjerge sammen – som jo for os alle er en fysisk meget krævende udfordring – giver en stolthed og en lykkerus, der ikke kan sammenlignes med andet, jeg kender til. Samtidig ved vi jo alle, at vi er der for en sag, der skal hjælpe alle med sclerose nu og i fremtiden. Det giver et ekstra stærkt bånd og sammenhold, hvilket man også tydeligt mærker før, under og efter løbet, fortæller Dennis Ritter.