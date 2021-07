Hvorfor du skal digitalisere underskriftprocessen i din virksomhed

SPONSORERET INDHOLD: Vi lever i en tid, hvor flere og flere facetter af samfundet har oplevet en teknologisk eller digital transformation. En af disse facetter er underskrifter på dokumenter.

Før i tiden var en underskrift forbeholdt en krusedulle på et stykke papir, men sådan er det ikke længere. I dag er det muligt at klare det hele digital – læs mere her.

Hvis du overvejer, hvorvidt digitale underskrifter kunne være relevant for dig, er du kommet til det helt rigtige sted! I de nedenstående afsnit vil du nemlig blive klogere på, hvorfor du skal vælge at følge de teknologiske tendenser i samfundet – og få digitaliseret underskriftprocesserne.

Hvordan fungerer en digital underskrift?

En digital underskrift er en simpel proces, der er delt op i fem forskellige trin. Det første trin er, at du vælger det dokument, der skal underskrives. Det næste skridt er, at du sender det respektive dokument til personen, der skal underskrive dokumentet.

Når du har sendt dokumentet, vil den respektive person modtage en SMS eller e-mail, der fortæller personen, at et dokument skal underskrives – dette er det tredje trin.

Det fjerde trin er, at den respektive person gennemgår og underskriver dokumentet ved hjælp af Nem-ID. Efter dette kommer det sidste trin, hvor dokumentet bliver sendt tilbage til dig.

Hvorfor er det en god løsning?

Det er først og fremmest en god løsning, fordi det er hurtigere og nemmere. Det betyder, at du kan spare en del tid på underskriftsprocesser fremadrettet. Det er ligeledes lettere at gemme de underskrevne dokumenter efterfølgende. Du sparer altså en del manuelt arbejde, som du kan bruge på andre vigtige ting i virksomheden.

Hvis du ønsker at hoppe med på den digitale bølge, skal du helt sikkert overveje at få integreret en digital underskriftsproces i din virksomhed. Det vil helt sikkert blive en løsning, som du vil komme til at sætte pris på.