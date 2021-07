Hvem skal have Bydelsprisen 2021?

Fra sidste års uddeling af Bydelsprisen. Lokaludvalgets formand, Hans S. Christensen, holder sin tale for en (grundet corona) beskeden skare - talen sendes også på nettet. Foto: Kaj Bonne

Lokaludvalgets Bydelspris kan gives til personer eller grupper, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling i Brønshøj-Husum

Af Gitte Ganderup

Hvem har gjort noget helt særligt for Brønshøj, Husum, Bellahøj og Tingbjerg? Hvem har bidraget til, at bydelen er blevet bedre sted at bo og færdes i? Og hvem er derved med til at gøre vores bydel kendt for at være et attraktivt område? Alle kan komme med motiverede forslag til Bydelsprisen, der uddeles til Mosetræf søndag den 19. september.

Frem til mandag den 9. august, kl. 12 kan man indsende sit forslag med en begrundelse til lokaludvalgets sekretariat på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Bydelsprisen er på 10.000 kr. samt æren og et diplom. Prisen kan tildeles grupper, klubber, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har ydet en særlig indsats for at fremme udviklingen af et godt og levende miljø for borgerne i Brønshøj-Husum.

Der lægges vægt på, at der er taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator for fornyelsen og udviklingen af handelsstrøgene, torve, parker, volde, moser, boligområder, skoler, institutioner, det sociale eller kulturelle liv og dermed gjort Brønshøj-Husum kendt som en attraktiv bydel samt udvist mod og nytænkning.

Bydelsprisen afløste i 2015 Lokaludvalgets Kulturpris, som blev uddelt i årene 2010-2014.

Tidligere prismodtagere

Bydelsprisen 2020 – tre lokale spejdergrupper. Prisen blev delt mellem: 1) KFUM Husumvoldspejderne der holder til på Gadelandet, 2) Bellahøj 21st Barking der lige nu holder til i Rytterskolen og 3) Brønshøj-Husum Gruppe der holder til i Kobbelvænget på EnergiCenter Voldparken. De tre spejdergrupper mod prisen for at gøre en forskel med vedvarende at skabe gode fællesskaber for børn og unge i bydelen.

Bydelsprisen 2019 – Marco Damgaard, skoleleder på Tingbjerg Skole. Marco fik Bydelsprisen for hans store arbejde for at løfte Tingbjerg Skole og gøre den til et naturligt skolevalg.

Bydelsprisen 2018 – Rikke Milbak. Rikke har siden 2014 gjort en stor indsats for bynaturen i Brønshøj-Husum og for at formidle forståelsen af bynatur, naturområder og natur i private haver.

Bydelsprisen 2017 – Husum Boldklub. Husum Boldklub fik prisen for at bidrage til at børn og unge har et godt og trygt sted at komme, udfolde sig og udvikle sig.

Bydelsprisen 2016 – Natteravnene i Brønshøj. Natteravnene i Brønshøj har ydet et stort og vedvarende engagement for børn og unge i udemiljøet og har hermed gjort en indsats for at gøre bydelen mere fredelig, tryg og sammenhængende.

Bydelsprisen 2015 – EnergiCenter Voldparken og Selma Svensson.

EnergiCenter Voldparken fik prisen for den idé og den vision, der har vist sig levedygtig og for de mange initiativer og aktiviteter, der er med til at berige det sociale og kulturelle liv i Brønshøj-Husum. Selma Svensson fik også prisen for sit utrættelige og mangeårige arbejde for bydelens pensionister.

Kulturpris 2014 – Leif Petersen. Leif har været en stor igangsætter i lokalområdet. Han har gjort en kæmpe indsats for musiklivet i bydelen – særligt for jazzen, som stifter af Brønshøj Copenhagen Jazz Club.

Kulturpris 2013 – Bjarne Reuter. Forfatteren har ydet en fremragende og betydningsfuld professionel indsats med sine bøger om børn og unge i Brønshøj.

Kulturpris 2012 – Niels Jørgen Madsen, mangeårig leder af Børnekulturhuset, igangsætter og ildsjæl indenfor musik og teater for og med børn.

Kulturpris 2011 – Peter Steffensen. Peter har bl.a. været leder af Kulturhuset Pilegården. Han fik kulturprisen, fordi han i høj grad har evnet at sætte Kulturhuset Pilegården i scene, med mange forskellige kulturelle arrangementer.

Kulturpris 2010 – Lars Cramer-Petersen. Lars har været aktiv i bydelen i en menneskealder. I starten af 1990’erne blev han museumsleder for Brønshøj Museum, og han har i den stilling bidraget til kulturlivet i Brønshøj, dels ved de mange udstillinger på museet og dels ved de mange bøger, som han selv har skrevet.