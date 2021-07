Hyggelig aften med grillmad

Af Erik Fisker

Torsdag den 22. juli er der igen Grill & Gud i Bellahøj Kirke, som der er det hver anden torsdag sommeren igennem.

Det begynder med grillmad og hygge på kirkepladsen kl. 17.30. Kl. 19.00 trækker de seje så inden for i kirken og tager en kort gudstjeneste at gå hjem på, skriver kirken.

Det er lagt op til en aften med noget for de fleste: hygge, god og billig mad, god sang og musik, et måske et par kloge ord at tænke over. Johanne Haastrup deltager som præst denne aften.