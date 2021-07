Fokus på for fulde cyklister

Politiet holder øje med fulde cyklister

Af Erik Fisker

Politiets færdselsafdeling har på det seneste måttet give bøder til flere cyklister, som var så påvirkede af alkohol, at de ikke kunne styre cyklerne på forsvarlig vis.

– Det kan være farligt at cykle, når man er så fuld, at man ikke har kontrol over cyklen – man risikerer både at sætte sin egen og andres sikkerhed over styr, siger vicepolitiinspektør Henning Pedersen fra Center for Færdsel og Trafik hos Københavns Politi.

Københavns Politi vil også i den kommende tid have fokus på alkoholpåvirkede cyklister. Hvis man bliver taget i at køre på cykel så påvirket af alkohol, at man ikke kan styre cyklen forsvarligt, risikerer man en bøde på 1.500 kr.