Få mimrekortet i postkassen

Nu kan DOT - Din Offentlige Transport, opfylde ældre- og handicaporganisationerne ønske om en abonnementsordning

Af Gitte Ganderup

Det betyder at pensionistkortet fremover kan sendes med posten og er klar til brug, inden det gamle kort udløber.

Muligheden for at få sit pensionistkort som abonnement gælder alle der har et pensionistkort til bus, tog og metro på Sjælland og øerne.

Abonnementet kan oprettes i forbindelse med køb eller fornyelse af pensionistkort på DOTs hjemmeside dinoffentligetransport.dk og skal bestilles senest 10 dage før det nye pensionistkort skal være gyldigt. Kortet kan tidligst bestilles to måneder før det skal træde i kraft.