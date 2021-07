Drop tanken om Metro til Brønshøj & Omegn…

KRONIK

Af Lars Nørgaard Andersen, Bækkeskovvej 53, Brh.

Der har på det sidste været en del skriveri om eventuelt, at få etableret en metro-linje til Brønshøj. Fx i BHA af 7-7.

Især har folk der er medlemmer af BR givet deres mening til kende, jo nok fordi vi skal have kommune-valg 16-11.

Efter min mening bør man slå den tanke ud af hovedet. Der er ingen reel vilje til et sådant projekt, hvilket man allerede kunne konstatere da den sidst udførte ”metro-ring-bane” skulle projekteres. Det var oppe, at vende, at når nu der skulle bygges en station ved Nørrebro Station, kunne det være en god ide at bygge et særligt ”kammer” der ville gøre det lettere og billigere en dag at bygge en Metro til Brønshøj. Det blev nedstemt med flyvende faner i BR, bl.a. med stemmer fra A.

At bygge Metro er også uforholdsmæssigt dyrt. En afledt effekt er også dyrere boliger i København, grundet de opskruede priser By & Havn tager for byggegrunde – som det hedder sig skal betale metroen. Transport over jorden kan sagtens erstatte en Metro, og etablering af en sporvejslinje på Frederikssundsvej, fx fra Kongens Nytorv til Herlev Hospital ville være et oplagt alternativ.

Der er dem der mener, at det næsten er en naturgiven ting, at der skal en Metro til Brønshøj, blot fordi der nu er kommet Metro andre steder under byen. Det er, selvfølgelig, ikke i sig selv et argument der holder vand. Der er også politikere der mener, at en sporvejslinje(… det nogen foretrækker at kalde ”en letbane”): ”… støjer og tager en masse plads fra andre trafikanter”(Jakob Næsager). Samme politiker mener minsandten også, at hvis der skulle komme en sporvognslinje vil det blive nødvendigt med et hegn langs skinnerne på Frederikssundsvej. Nu er det jo sådan, at der faktisk frem til 1972 kørte sporvogne på strækningen, ganske vist med en mindre mængde bil-trafik, men når vogntogene ikke bruger skinnerne/vejarealet er der jo ikke noget i vejen for, at det kan bruges af biler. Den vil derfor ikke: ”…tage en masse plads fra andre trafikanter.”

I Århus kører det jo nu, efter nogle indkøringsvanskeligheder, en sporvognslinje, selv inde i bymidten. Det kunne, helt en passant, også være interessant at høre hvilke ”kommunale bygninger” Jakob Næsager vil sælge for at finansiere en evt. Metro.

På kort sigt kunne politikerne på Rådhuset tilbagerulle nogle af de besparelser på linje 350S der har gjort en ellers effektiv og hurtig forbindelse til indre by, temmelig sølle som det er pt. Før var der et minutinterval på 6-8 minutter, nu er det ca.16 min, og bussen kører kun til Nørreport. Man kunne også forlænge den til Kongens Nytorv, hvor der er mange kulturinstitutioner, Nyhavn og indkøbsmuligheder der ligger lige for.

Et lille ”PS” her til sidst: … det kunne være spændende at høre argumenter fra de BR-medlemmer der har stemt for, at der igen skal køres racerløb om Den Gamle Dyrskueplads på Bellahøj, til stor gene for de omkringboende og til stor ulempe for trafik ind & ud af byen. Mig bekendt er det ikke el-biler det drejer sig om, og de både støjer og ”møger”. En rendyrket skandalesag af de rigtigt store…!