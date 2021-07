Christiansborg afsætter 2,7 mia. kr. til en letbane til Brønshøj ingen rigtig vil have

På Christiansborg har samtlige partier indgået en ny aftale om infrastruktur i hele landet, som gælder frem til 2035

Af Mia Nyegaard, Socialborgmester (B)

Der er afsat i alt 160 mia. kr. til investeringer i veje, kollektiv trafik og cyklisme. For københavnerne er aftalen én stor skuffelse.

For selv om vi udgør 10 pct. af befolkningen, har vi kun ”fået” knap 3 mia. af de afsatte 160. infrastrukturmidler. Af dem er de 2,7 mia. afsat til letbane til Brønshøj, som man har glemt at spørge, om folk fra Brønshøj, Ydre Nørrebro og politikerne på Rådhuset vil have.

Radikale Venstre i København har de sidste mange år ønsket en metro under jorden til Brønshøj og videre til hospitalet i Herlev.

Jeg er med på, vi nok ikke ville have fået en metro til Brønshøj med det samme. Det kan godt være, at letbanen er en god løsning. Men det virker da helt absurd, at Christiansborg bare tromler det igennem.

Derudover bekymrer det mig, at partierne i aftalen styrker motorvejene ind til byen og vejnettet rundt om byen, så der kommer flere biler til København. Det er den helt forkerte vej at gå, vi skal tværtimod have flere biler ud af byen. Men der er intet i aftalen om hverken roadpricing eller en havnetunnel. Det er ikke godt for København eller for københavnerne