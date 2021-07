Siden 2015 har foreningen Mørkhøjs Venner arrangeret Mørkhøj byfest - første lørdag efter skolernes sommerferie

Af Erik Fisker

Mørkhøj Byfest afholdes i år lørdag den 14. august på boldbanen ved Mørkhøj Skole fra kl. 13. Byfesten er et festivallignende arrangement og kan afvikles under ordningen for større arrangementer med stående publikum, og der skal fremvise gyldigt Corona-pas, for at få adgang til festpladsen.

Igen i år byder Mørkhøj byfest på hyggelige boder, spisesteder, livemusik og aktiviteter for børn, unge, voksne og alle os midt i mellem.

Se hele programmet på https://www.morkhojsvenner.dk/