Bydelspuljen er tømt

Med Lokaludvalgets uddeling af 170.000 kr. til lokale aktiviteter er Bydelspuljen tom for i år, og der er lukket for ansøgninger til projekter, der finder sted i år

Af Erik Fisker

– Alt håb er dog ikke ude. Erfaringen siger, at der kommer penge tilbage i puljen, efterhånden som arrangementer afholdes eller aflyses – og sker det, åbner vi selvfølgelig for ansøgninger igen. Følg med på hjemmesiden eller ring til os, siger Marie Holm-Andersen fra Lokaludvalgets sekretariat.

Lokaludvalget for Brønshøj-Husum har på sit møde den 24. juni uddelt økonomisk støtte fra Bydelspuljen til projekter, der har til formål at skabe netværk, dialog og liv i bydelen.

De støttede projekter er:

Lys på træer fra Jane Skou: 15.000 kr.

Pop-up koncerter/dans fra Foreningen We Dance Dk: 19.500 kr.

Street EM 2021 for Bellahøj-Husum området fra Street Society: 30.000 kr.

Lys i vintermørket fra foreningen Brønshøj Vandtårn: 45.000 kr.

UPSERVING – Celebrating Water fra Ian Brodersen: 10.000 kr.

STORE PLANTEDAG i Husumparken fra Louise Nordentoft Furbo: 22.500 kr.

Brønshøj Gadekærs Renholdelseslaug fra Tom Petersen: 2.870 kr.

Klimalitteraturfestival fra Husum Bibliotek: 4.500 kr.

EnergiCenterets Børnefestival 2021 fra FrivilligCenter EnergiCenter Voldparken: 22.500 kr.

Unge i Tingbjerg-Husum går til valg fra Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse: 24.000 kr.

Æbledag Brønshøj Torv fra Brønshøj Mostelaug: 19.900 kr.

En nærmere beskrivelse af de enkelte projekter kan ses på Lokaludvalgets hjemmeside under punktet ”Dagsordener”.

Der blev givet afslag til blandt andet en ansøger, der ville afholde show i en række børneinstitutioner i Brønshøj-Husum, da Lokaludvalget vurderede, at projektet ikke var tilstrækkeligt lokalt forankret i form af et gensidigt samarbejde med lokale aktører.

Projektet skønnedes, at have en begrænset netværksdannende værdi, idet aktiviteterne skulle finde sted for en afgrænset målgruppe. Desuden ville honoraret til ansøger selv udgøre en væsentlig del af budgettet og ansøgers medfinansiering var begrænset.

Den 27. september er første ansøgningsfrist til aktiviteter i 2022.

Bydelspuljen 2021 til netværksskabende aktiviteter ansøgt fra eksterne var på 858.000 kr.