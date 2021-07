Bruger du byen, så lad høre

Abowe shot of blured audience in conference hall. Presentation in lecture hall at university workshop. Rear view of unrecognized participant in audience. Scientific conference event.

160.000 københavnere inviteres til at dele deres mening om byen

Af Gitte Ganderup

Nu inviterer Københavns Kommune nu tusindvis af københavnere til at blive en del af kommunens Borgerpanel, hvor de løbende kan give deres mening til kende om byens udvikling og være med til at forme fremtidens København, skriver Økonomiforvaltnigen i en pressemeddelelse.

Derfor får cirka 160.000 københavnere i disse dage brev i deres e-Boks med en invitation til at blive en del af

Københavns Kommunes Borgerpanel.

Borgerpanelet er en direkte vej til at give kommunen input til byens udvikling, og københavnerne bliver hørt om alt fra cyklisters tryghed i bestemte vejkryds til opsættelse af altaner og brug af byens grønne områder.

Udvidelse

Hidtil har panelet bestået af ca. 3.000 københavnere. Men nu bliver det udvidet, så endnu flere københavnere – fra alle bydele, aldersgrupper og samfundslag – får mulighed for at sige deres mening om udviklingen i deres egen by, lyder det fra overborgmester Lars Weiss (S):

– København er først og fremmest københavnernes by, og derfor skal alle have mulighed for at fortælle kommunen, hvordan vi kan gøre byen endnu bedre at bo i. Jeg håber, at mange københavnere vil være en del af Borgerpanelet og på den måde være med til at forme den by, de bor i, siger overborgmesteren ifølge meddelelsen.

Brug for flere unge

Flere skal med for at afspejle hele København

Hidtil har det især været svært at få de unge til at tilmelde sig panelet, men det skal en kampagne på sociale medier være med til at rette op på.

– Jeg vil gerne opfordre især unge københavnere, der i dag er underrepræsenteret i Borgerpanelet, til at melde sig til og være med til at sætte et aftryk på byen. For det er generelt især de unge, der er gode til at bruge byen meget – og derfor vil vi rigtig gerne høre deres erfaringer og holdninger til, hvordan København skal se ud, siger Lars Weiss.

Tilmelding

Borgerpanelet blev dannet i 2008 for at sikre, at københavnerne i højere grad bliver hørt om borgernære temaer og udviklingen i de områder, hvor de bor og opholder sig.

Ønsker du at være en del af Borgerpanelet, men har ikke modtaget en invitation i e-Boks? Tilmeld dig på: https://www.kk.dk/borgerpanelet