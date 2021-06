Vi skal også have ladestandere i Brønshøj-Husum

SF kæmper for flere ladestandere i hele Danmark fra Amager til Thy. Vi ved, at et ordentligt netværk af hurtige ladestandere i hele Danmark er afgørende for både de, som overvejer at købe en elbil og dem, der har en

Af Halime Oguz (SF), medlem af Folketinget

I SF vil vi gerne have færre sorte biler og flere elbiler, så vi kan nedbringe CO2-udledningen, og derfor skal det i Brønshøj og Husum være lettere at lade elbilen op med flere ladestandere i hele bydelen

Først og fremmest skal kommunerne have ret til at sætte ladestandere op, så borgerrepræsentation kan beslutte, at de ønsker hurtige ladestandere i eksempelvis Brønshøj.

Samtidig er det klogt, at der laves om på reglerne, så man i Brønshøj og Husum godt må stille kommunale ladestandere til egne biler til rådighed for alle borgere. Det er nemlig fuldstændig åndssvagt, at man ikke kan få lov at udnytte de ladestandere, som allerede findes, bedst muligt.

I Brønshøj-Husum findes mange almene boliger, og vi ved, at det kan være svært at få sat ladestandere op, når det ikke er så mange, der endnu har elbiler. Derfor kæmper SF for, at der målrettes en pulje til ladestandere ved de almene boliger. Alle skal med i den grønne omstilling.

SF kæmper både lokalt og på Christiansborg for at give os mulighed for at sætte ladestandere op, så vi kan sikre, at alle har mulighed for at lade deres elbil.