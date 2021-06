Vi, der ikke bor i centrum, fortjener bedre transport

Det er ærgerligt, at de transporttilbud, der skulle binde os sammen, ikke samler os på tværs af byen

Af Lea Friedberg, kandidat til BR for S og Emil Sloth Andersen, kandidat til BR for Radikale Venstre

Vi er begge unge, der flyttede til vores smukke storby i studietiden, men bare i den tid vi har boet i København, har vi tørt kunnet konstatere år efter år, at nye infrastrukturprojekter ikke for alvor kommer vores områder til gavn.

Selv bor vi i henholdsvis Valby og Vanløse, og Brønshøj og Husum hører også under vores opstillingskredse.

For nyligt har vi eksempelvis set en forringelse, så der er færre afgange på Frederikssundbanen.

Det gør en forskel, hvis du skal bruge dobbelt så lang tid fra du lukker hoveddøren, til du står på arbejdet.

Når det kommer til transportmulighederne i København fører alle veje i øvrigt til centrum – og det er et problem, hvis du kommer fra Vanløse og hellere vil til Husum end ind til centrum.

Forhandlingerne om infrastruktur i Folketinget er en oplagt mulighed for at rette op.

For det første ønsker vi mere BRT (bus rapid transit). For det andet bør der afsættes særlige “pas på mig”-midler til sikre overgangsbroer ved befærdede veje, og for det tredje skal vi kaste penge efter bedre vilkår for cyklisterne.

Grundlæggende er København ikke større end, at vi sagtens kan skabe gode transportmuligheder i alle dele af København.