Stigende utryghed i Brønshøj-Husum kræver handling

Af Laura Rosenvinge, Medlem af Københavns Borgerrepræsentation (S)

Den årlige tryghedsundersøgelse viser desværre, at utrygheden i Brønshøj-Husum er steget fra 2020 til 2021. Hvor andelen af utrygge borgere udgjorde 13 % sidste år, så er den nu oppe på 16 %. I aften- og nattetimerne er tallet steget fra 23 % til 26 % – hvilket gør os til den bydel, hvor flest er utrygge, når mørket falder på.

Jeg er bekymret over udviklingen, for alle skal kunne være trygge i alle døgnets timer. Uanset hvilken bydel, man bor i. Udviklingen er dog også forventelig, for skyderierne i det forgange år sætter spor. Jeg blev også påvirket af skyderiet på Mørkhøjvej i september, fordi det skete et stenkast fra mit barndomshjem.

Hvis vi skal øge trygheden, så kræver det, at vi investerer i klubberne og foreningslivet, som kan få unge væk fra gaden og ind i fællesskabet. Vi skal også prioritere at få bedre belysning i de parker og langs de stier, hvor folk er utrygge – her har jeg modtaget masser af input fra bydelens borgere, som jeg arbejder videre med. Men hvis vi skal den utryghedsskabende bandekriminalitet til livs, så skal regeringen også give os lov til at legalisere hash under ordnede forhold. Det kan nemlig tage brødet ud af munden på banderne, hvis vi fjerner en af deres indtægtskilder. Ingen skal lades i stikken, og derfor skal vi øge trygheden i vores bydel.