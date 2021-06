Ugens Biblioteksanbefaling

Bogsalg og udvidet åbningstid

Af Erik Fisker

– Endelig kan vi slå dørene op for alle en længere åbningstid, og vi glæder os til at se jer alle, fortæller Astrid Dalsgaard Pedersen fra Brønshøj Bibliotek.

Åbningstiderne udvides med formiddagsåbent. Det vil sige, at der vil være følgende åbningstider på bibliotekerne fra den 14. juni: Brønshøj Bibliotek: mandag-torsdag kl. 9 – 18, fredag kl. 9-17 og lørdag kl. 9 – 14. Bibliotekerne i Husum og Tingbjerg åbner dog først kl.11.

Har du savnet at komme og kigge i dagens avis i fred og ro fra morgenstunden eller stille sidde og læse i en krog, så er muligheden atter tilbage, tilføjer Astrid Dalsgaard Pedersen.

Brønshøj Bibliotek holder stort bogsalg af kasserede bøger i stueetagen med masser af både voksen- og børnebøger.

Det er med selvbetjening og mobilepay. Børnebøger sælges for 5 kr. pr. stk. 3 for 10 kr. voksenbøger 10 kr. pr. stk. og 3 for 20 kr. – så der er gode muligheder for at gøre et sommerkup.

Borgerservice på Brønshøj Bibliotek har lukket i ugerne 26 – 30.