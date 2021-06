Ugens biblioteksanbefaling

Tegneserier kan være så meget

Af Erik Fisker

Alle kender fx Asterix, Garfield og Anders And, og børnene spørger især efter Hundemand og Mira.

– Men vi har meget andet på hylden, og her er et par anbefalinger til børn, siger børnebibliotekar Therese Ekman fra Brønshøj Bibliotek:

Til de allermindste er der serien om ”Lille Kvast” – et lille sort væsen som går på eventyr i hver bog. Historierne er helt uden ord, og er skræddersyet til at de mindste fra 3 år selv kan ”læse” historierne.

”Ti knive i hjertet” af Nora Dåsnes er en ualmindelig flot tegnet historie om Tilde, som lige er begyndt i 7. klasse, og skal til at finde ud af alt det med at blive stor og det med at blive forelsket. Anbefales især til dem der kan lide ”Mira”

– Og er du mere til de velkendte serier, så kom op og kig. Tegneseriesamlingen i børneafdelingen har fået et løft, så der er flere af de mest populære, og de er blevet lettere at finde rundt i, tilføjer Therese Ekman.