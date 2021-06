Tingbjerg Ungefællesskab modtager Yggdrasil-prisen

Tingbjerg Ungefællesskab får overrakt årets yggdrasil-pris. Foto: Christina Roholm Bruun

Socialpolitisk Forening Hovedstaden uddeler hvert år Yggdrasil-prisen for et ”fremragende socialpolitisk initiativ” og i år er prisen gået til Tingbjergs unge

Af Line Falk Tranberg

Tingbjerg Ungefællesskab er en gruppe lokale unge, der arbejder for at lave aktiviteter og fællesskaber for unge i området; Ungefestival, hennaaftner, filmaftner, arrangementer op til kommunalvalg med mere.

– Hurtigt kom Ungefællesskabet også til at handle om det stigma, som de unge oplevede på grund af deres adresse. En stor del af deres arbejde har derfor også været at give et modsvar til de billeder, der bliver tegnet i pressen af, hvordan man er som ung beboer i Tingbjerg. De unge har derfor kæmpet for at få lov til at definere og tegne et andet billede af hvem de er gennem arrangementer og events på blandt andet Folkemødet på Bornholm, Ungdommens Folkemøde, workshops på gymnasier, debatter på tv og meget andet., fortæller Christina Roholm Bruun, der er boligsocialmedarbejder i Tingbjerg og Utterslevhuse og som sammen med Mellemfolkelig samvirke understøtter Ungefællesskabets frivillige arbejde.

Kampen om at blive hørt

Siden 2017 har de unge kæmpet for at ændre fortællingen om Tingbjerg. I dag mødes de en gang om måneden.

– Da jeg var barn, var det jeg elskede ved Tingbjerg fællesskabet blandt børn og unge. Vi mødtes på de store grønne arealer og på tværs af gårdene. Vi startede Tingbjerg Ungefællesskab, fordi vi oplevede at der ikke længere var helt det samme fællesskab blandt de unge og der manglede lokale aktiviteter. Så det ville vi gerne genskabe og støtte hinanden. Og det har vi gjort gennem alle vores mange aktiviteter. Men vores område er konstant stigmatiseret negativt og fordømt i medierne. Og det har vi også følt et ansvar for at ændre på ved at komme med vores stemme og modsvar og inviteret til at tale med os i stedet for kun at tale om os, fortæller Eden Tewolde fra Tingbjerg Ungefællesskab, der har været med fra starten.

En vigtig anerkendelse

Udover Tingbjerg Ungefællesskab var Almen Modstand og Hellebro – et værested og herberg for unge hjemløse indstillet til prisen.

Direktør i Landsbyggefonden Bent Madsen sagde i hans tale til Ungefællesskabet, at de blandt andet fik prisen, fordi der er evidens for, at den type politikdannelse de unge er med til at lave, nemlig politikdannelse der sker mellem civilsamfund og boligsocialt arbejde, er det der rykker, skaber udvikling og vækst i udsatte boligområder. Det er et godt modsvar til symbolpolitik som omvendt ikke hjælper, men blot reproducerer fordomme og dårlige spiraler.

– Vi har jo aldrig vundet en pris før. Det er alligevel et andet niveau af anerkendelse. En ting er, at rigtig mange vil snakke med os, men at vinde en pris, det vil betyde rigtig meget, afslutter Eden Tewolde fra Tingbjerg Ungefælleskab.

Fakaboks:

– Özlem Cekic, Trampolinhuset og Ældresagen er tidligere blevet tildelt Yggdrasilprisen.

– Med prisen følger 5.000 kr.

– Socialpolitisk Forening Hovedstaden arbejder for at ”fremme og italesætte en socialpolitisk dagsorden, der mindsker den sociale ulighed og fremmer social, kulturel, økonomisk, etnisk og uddannelsesmæssig lighed.”

-Tingbjerg Ungefælleskabs næste store begivenhed bliver deres deltagelse i Tingbjerg lokale sommerfestival Tingbjerg Challenge den 28. august.