Sundhedsprojekt i Tingbjerg nomineret til diabetespris

Projektet Tingbjerg Changing Diabetes er indstillet til Diabetesforeningens Handlingspris 2021

Af Erik Fisker

Handlingsprisen uddeles hvert år til et tværfagligt projekt eller initiativ, der inspirerer til et bedre liv med diabetes med særligt fokus på indsatser mod ulighed i sundhed.

Boligområdet Tingbjerg er præget af sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Blandt andet er forekomsten af især type 2-diabetes omkring dobbelt så høj som gennemsnittet for København.

Projektet Tingbjerg Changing Diabetes, som har til formål at skabe bedre trivsel og sundhed blandt beboerne i Tingbjerg, har netop sat gang i et særligt initiativ målrettet sårbare, som har brug for hjælp til at benytte sundhedsvæsenet og bedre deres egen sundhed.

Tingbjerg Changing Diabetes er forankret i Steno Diabetes Center Copenhagen og en række offentlige og private organisationer, organisationer i civilsamfundet, lokalforeninger og akademiske institutioner.

Aktiviteterne gennemføres lokalt i trygge sociale rammer og inkluderer blandt andet driften af en beboerdrevet restaurant, kurser indenfor mad- og værtsskabsområdet, naturaktiviteter for børnefamilier, urte- og grøntsagsproduktion i havelodder og drivhus, tekstil-, træ- og cykelværksteder, hønseavl og biavl, praktikforløb for socialt udsatte, samt støtte og opbakning til udsatte borgeres møde med sundhedsvæsenet.

Diabetesforeningens Handlingspris uddeles på Folkemødet 2021, hvor Diabetesforeningen er vært for et topmøde om diabetes. Det sker torsdag den 17. juni. Vinderen kåres blandt i alt seks indstillede initiativer og belønnes med 10.000 kroner.

Diabetesforeningen er en interesseorganisation, der siden 1940 har støttet personer med diabetes. Foreningen har ca. 90.000 medlemmer.