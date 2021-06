Studenternes weekend

Selvom året har været meget anderledes, var årets største festdag på Nørre G næsten sig selv

Af Gitte Ganderup

Der var fest, taler og mere fest da Nørre G.s studenter lørdag dimitterede og fejrede dagen på ladet af diverse lastbiler med tur rundt i bydelen.

I år dimitterede 292 studenter i Stx og 43 i IB – den internationale linje på gymnasiet på Mørkhøjvej.

Karaktererne for IB bliver først offentliggjort d. 6. jule, men Stx kom ud med et rigtig flot gennemsnit på 7,65.

Der er stadig COVID-restriktioner, så i år blev dimissionen afholdt i to runder med 6-7 klasser pr. runde med 2 familiemedlemmer hver. For at andre af studenternes familie og venner kunne følge med hjemmefra, blev alt streamet live via et link på hjemmesiden.

På trods af restriktionerne foregik selve dimissionen på den traditionelle festlige måde med showband – i år med showdansere – rektors tale til studenterne, studentertale – en i hver runde – uddeling af eksamensbeviser og legater og til sidst afsendelse i de pyntede vogne mod en festlig dag og fremtiden.

Legater

Der blev traditionen tro også uddelt legater:

Rektor Ingeborg Hasselriis Legat–

for ”god opførsel og forstandigt arbejde” Agnes Bjørn Jensen (3a), Andrea Arendt (3i), Emil Homaidi (3z), Clara Åberg-Martins (3x)

Tidligere Elevers legat

Gives gerne til elever, som har profileret skolen på en særlig flot måde og til elever, som har samlet skolen) Luna Calov jacobsen (3d), Maria Würtz Rasmussen (3c), Victor Egeberg Larsen (3x)

Bestyrelsesformandens Legat

Gives til en elev – eller her: en gruppe elever, som har ydet en særlig indsats, som skolens ledelse og lærere finder, har bidraget til at gøre Nørre G til et spændende sted): Silje Lindhart Sørensen (3d), William Berendtsen (3z)

Tidligere rektor Ib Fisher Hansens legat

– for særlig indsats for det kreative og musiklivet på Nørre G Astrid Lundquist (3a)

Tidl. Rektor Karen Kjærs og Lektor Sophie Petersens legat

– for højeste studentereksamen Sarah Alexandra Hochstenbach Fink-Jensen (3z) Karakter: (12,1)