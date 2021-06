Sommeren er sæson for skybrud

Der tale om skybrud, når der på en halv time eller mindre falder 15 millimeter regn eller mere. Man kan gratis få en sms fra DMI, når der er varsel om skybrud og vildt vejr i regionen. Foto: HOFOR

Voldsomme skybrud kan ramme hovedstadsområdet i sommerhalvåret. Forsyningsselskabet HOFOR giver gode råd til, hvordan man beskytter sit hjem og sine ting

Af Erik Fisker

– Vi arbejder i disse år på at skybrudssikre hele hovedstadsområdet, så vandmængderne ikke havner i huse og på veje. Men selvom vi gør, hvad vi kan for sammen med kommunerne at bygge en ny infrastruktur, der kan rumme en stor del af sommerens regn og skybrud, så må borgerne også selv passe på deres hjem, siger Ole Adeler, forsyningsdirektør i HOFOR.

– Man bør for eksempel tænke over, hvad man opbevarer, og hvordan man opbevarer ting i kælderen. Kælderen er folks eget ansvar, og det vil være en god idé at få installeret et højvandslukke, så der ikke kan komme kloakvand op. Måske kan ejendommens indgangsparti hæves og eventuelle lyskasser blændes. Er kælderen eller vejen blevet oversvømmet, er det vigtigt at undgå hudkontakt med vandet. Det kan være opblandet med kloakvand, som er en alvorlig smittekilde, tilføjer han.

Og så skal man passe på kloakdækslerne i gaden. Ikke alle er forsynet med hængsler og kan blive skubbet af, hvis der er meget tryk på nede i kloakken. Så man skal passe på, hvor man sætter fødderne, især hvis gaden er dækket med vand, så man ikke kan se hullet.

Råd fra HOFOR:

Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå over gulvet fx på stålreoler, som kan desinficeres.

Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.

Begræns opstigende kloakvand. Man kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen, der ikke bruges.

Hvis vejrudsigten varsler risiko for skybrud:

Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.

Afdæk eventuelle ventilationshuller og andre åbninger tæt ved eller under jorden, hvor vand nemt kan løbe ind. Brug fx en krydsfinerplade.