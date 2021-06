Bål og grillmad til sankthans

Af Erik Fisker

Traditionen tro fejres der Skt. Hans i Bellahøj Kirke onsdag den 23. juni med en kort gudstjeneste kl. 17.00.

Bagefter er der en let grillmiddag på kirkepladsen (den koster kr. 30,- for alle over 14 år), og kl. 19.00 tændes der (et lille) bål og heksen sendes af sted, inden der synges Midsommervise.

Ønsker man at deltage i grillmiddagen, skal man tilmelde sig på www.bellahoejkirke.dk.